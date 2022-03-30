Сбербанк «обнулил» одобренные до 1 марта ипотеки

Сбербанк аннулирует 31 марта ипотечные заявки, которые были одобрены до 1 марта. Как рассказали пресс-службе банка, клиентам придется подать повторную заявку и получить новое решение финансовой организации.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что некоторые клиенты Сбербанка пожаловались на отмены уже одобренных ипотечных сделок. По данным газеты, многим клиентам звонили менеджеры и отменяли сделки. Обнулены в одностороннем порядке и некоторые уже одобренные кредиты, в основном по ставке 9,8% годовых. При этом на сайте и в соцсетях «Сбера» сообщений об этом не было.

«В период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», — рассказали в пресс-службе банка.

В организации добавили, что с 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам, повысив ставки по займам на готовое и строящееся жилье до 18,6%.

«Ъ» отметил, что после повышения ключевой ставки ЦБ до 20% на фоне ситуации в Украине президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах по прежним ставкам, однако вопрос уже одобренных, но не выданных кредитов в нем не конкретизировался.