СБУ завела дело на Охлобыстина за "создание террористической группы"

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Служба безопасности Украины завела уголовное дело на российского актера Ивана Охлобыстина по статье "создание террористической группы". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской в Facebook.

По ее словам, решение о возбуждении дела приняли после того, как Охлобыстин публично поддержал идеи "русского мира" и радостно приветствовал "русскую весну" на Украине. Кроме этого, актер пообещал поддержать деятельность "террористической структуры "ДНР" с помощью пропаганды в соответствующих кинопроектах. "Ждем с нетерпением", – добавила Гитлянская.

Агентство напоминает, что 30 ноября Охлобыстин получил гражданство ДНР, паспорт ему вручил глава республики Александр Захарченко. После этого советник главы украинского внешнеполитического ведомства Антон Геращенко обратился к ЕС, Соединенным Штатам, Израилю и Японии с просьбой внести актера в список лиц, "которым запрещен въезд в страны цивилизованного мира".

Отмечается, что два года назад Киев внес российского актера в свой "черный список" деятелей искусств. Также под запрет в стране попали около 70 картин и сериалов с его участием.