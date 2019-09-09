Секретарь генсовета "Единой России" рассказал, что партия "жахнула" всех на выборах

Партия победила во всех регионах кроме Хабаровского края

9 сентября 2019, 12:10, Илья Звягинцев

Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов 8 сентября, сообщает РБК.

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"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех", – сказал Турчак. "Прогнозы горе-социологов и политологов рассыпались", – добавил секретарь генсовета партии.

Перед выборами некоторые эксперты прогнозировали поражение партии власти. 

Во всех регионах страны "Единая Россия" получила большинство. Исключением стал Хабаровский край, где победу поделили ЛДПР, КПРФ и один самовыдвиженец. 

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