Семь российских организаций попали под новые санкции США

Американцы утверждают, что они совершили ряд киберпреступлений

6 декабря 2019, 07:52, Екатерина Брагина

США ввели новые санкции против России. Под них попали семь организаций и 17 человек.

"Ограничительные меры введены в отношении компании Evil Corp, которая в сообщении названа "российской киберпреступной организацией, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex", – сообщают РИА "Новости".

Также обвинения выдвинуты против москвича Максима Якубца и Игоря Турашева. В американском Минюсте утверждают, что они взламывали компьютерные системы и крали деньги из банков. Кроме того, Якубец, по их данным, руководил преступной группировкой, которая распространяла вирусы для хищения финансовой информации.

Госдепартамент и ФБР объявили награду в пять миллионов долларов за сведения, "которые приведут к поимке или доказательству вины Якубца".

Российские власти на эти санкции отреагировали спокойно.

Госдумовец Антон Морозов заявил, что никакой значимой реакции ни для бизнеса, ни в финансах эти санкции за собой не влекут. Экономке России также они не нанесут ущерба.

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