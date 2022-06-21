Семьям без вести пропавших с буровых платформ «Черноморнефтегаза» выплатят компенсацию в 6,5 млн рублей

Компенсации по 6,5 миллионов рублей получат семьи пропавших без вести работников с буровых платформ «Черноморнефтегаза». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Компенсация в размере 6,5 миллиона рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 миллиона рублей», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что утром 20 июня украинские войска нанесли удары по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза», которые установлены на Одесском месторождении в Черном море. В результате три человека получили ранения, а еще семеро считаются без вести пропавшими.