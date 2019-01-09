Сенат США заблокировал закон об антироссийских санкциях

Сенат США не поддержал законопроект о введении санкций против Сирии, Ирана и России, сообщает "РИА Новости".

Меньше двух третей из ста американских сенаторов поддержали документ "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке". Только 56 человек при 60 необходимых голосах высказались за дальнейшее рассмотрение проекта.

При этом демократы изначально отказывались принимать какие-либо документы, которые не направлены на прекращение шатдауна, который начался 22 декабря из-за отсутствия бюджета. Конгресс не одобрил выделение 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на южной границе США с Мексикой.

Законопроект, который был заблокирован в сенате, предполагает закрепление в форме закона антисирийских санкций. Также документ вводит ограничения против союзников Сирии — Москвы и Тегерана. Санкции предусмотрены за любую помощь Дамаску и сотрудничество с правительством.

Кроме того, законопроект обязывает президента США составить стратегию оказания гуманитарной помощи жителям Сирии и предоставить ее в конгресс в течение 180 дней.

Некоторые пункты документа предусматривают сотрудничество с Иорданией и Израилем.