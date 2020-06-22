Сенатор Клишас объяснил необходимость обнуления сроков Путина

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал РБК, почему обнуление президентских сроков Владимира Путина внесено в список изменений в Конституцию.

"Поправка о праве избираться Путину нужна для того, если уж действительно говорить об обнулении, чтобы никто не обнулил последние 20 лет нашей истории, – выразил уверенность Клишас. – Это касается как социальных гарантий, так и суверенитета страны, поэтому обнулить и вернуться в 1990-е будет нельзя".

Сенатор не согласился с мнением, что все изменения в Конституцию затевались, для того чтобы дать Путину возможность участвовать в президентской гонке еще два раза.

По словам одного из руководителей работы над поправками, глава государства передает парламенту часть своих полномочий, а это без изменения главного закона страны сделать никак нельзя.

"Как это можно поменять? Создать систему, при которой опора будет на конституционных органах власти, – уточнил Клишас. – Поправка, которая позволяет Путину баллотироваться и на следующих президентских выборах, была внесена с целью стабилизации этой системы".

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Кроме того, это позволит властям меньше думать о том, кто будет руководить страной после Путина, и заниматься непосредственно своими обязанностями, "потому что в экономике сложная ситуация, внешняя ситуации непростая".

Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.

Таким образом, если население России поддержит предложение изменить главный закон страны, Владимир Путин получит право еще два раза избираться на пост президента.

Какие еще изменения подготовили депутаты, смотрите в инфографике amic.ru.