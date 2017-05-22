Сенатор Пушков считает, что украинцы подвели итог президентства Порошенко

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Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал действия граждан Украины, которые накануне освистали своего президента Петра Порошенко.

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"Vox Populi: прокричав Порошенко "Брехло!" и "Позор!", часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства", - считает Пушков.

Vox Populi: прокричав Порошенко "Брехло!" и "Позор!", часть избирателей Украины емко и эмоционально подвелa главные итоги его президентства. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 мая 2017 г.

Как ранее сообщало ИА "Амител", 21 мая на Украине отмечают День жертв политических репрессий. Президент страны прибыл почтить их память в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". После того, как он выступил, его обступили несколько десятков человек, которые поинтересовались, почему "в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент", и требовали, чтобы судьи прекратили воровать. Отвечать гражданам Украины Порошенко не стал и покинул заповедник вместе с сопровождающими. Люди кричали ему вслед "Позор!", "Брехло!" и "В отставку!".