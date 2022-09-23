Попавшие под мобилизацию россияне будут подстраховывать бойцов, давно участвующих в СВО

Мобилизованные будут готовить, обеспечивать связь, работать в штабах, а также дадут возможность провести ротацию и отдохнуть бойцам, которые давно находятся в зоне боевых действий. Об этом порталу URA.RU рассказал сенатор Андрей Климов.

По его словам, не всех призванных граждан обяжут ехать на юго-восток бывшей СССР, а мобилизация нужна для того, чтобы «подстраховать участки в РФ, которые тоже надо прикрывать».

«Когда мы берём более подготовленные части и направляем их на Украину, то вместо них кто-то должен осуществлять дежурство в России. Люди, о которых идёт речь, до 300 тысяч мобилизованных, нужны для ротации, в том числе пополнения каких-то частей, которые давно там находятся (в зоне спецоперации, — прим. URA.RU), и им нужно отдохнуть, подлечиться», — сказал он.

Климов также отметил, что мобилизуют до 300 тысяч человек за продолжительный период времени, это «не одна неделя точно». А также призвал не закатывать истерику из-за решения президента. Он отметил, что больше истерят те, «у кого нет воинской специальности, кто не служил».

«Эти люди и не нужны. Если человек без подготовки окажется на поле боя или на масштабных учениях, где большое скопление техники, людей, то он сам себя травмирует и другим будет мешать выполнять боевые задачи», — объяснил он.

Ранее в Минобороны разъяснили, с какими военными специальностями мобилизуют в первую очередь.