Сенатор заявил о скором окончании спецоперации РФ на Украине

Спецоперация России на Украине и в Донбассе скоро будет закончена. Об этом заявил член Совфеда Андрей Климов, сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Россия не собирается специально «растягивать» проведение спецоперации.

Условием для окончания «военной фазы» Климов назвал превращение Украины в безопасное для России и мира государство. Климов добавил, что для этого Россия должна обеспечить безопасность ядерных объектов и изучить работу украинских биолабораторий.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Накануне глава государства отметил, что задача РФ на Украине — достичь всех поставленных целей, минимизируя потери. Он также выразил признательность участвующим в спецоперации российским военным и подчеркнул, что они защищают Россию.

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Политика Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является уничтожение националистических батальонов.