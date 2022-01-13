Сенаторы-демократы представили проект новых санкций против России

Новый проект санкций в отношении России и Владимира Путина представили 25 членов сената от демократической партии. Документ получил название "Акт по защите суверенитета Украины", сообщает РИА Новости.

"Необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооружённых сил и командующих различными видами вооружённых сил", – сказано в законопроекте.

Предложенные сенаторами меры касаются работы с госдолгом, ряда российских банков, а также отдельных финансовых операций.

Также проект предполагает выплату чрезвычайной помощи Киеву в размере 500 млн долларов.