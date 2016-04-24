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Сергей Миронов вновь переизбран председателем партии "Справедливая Россия", отчетно-выборный съезд прошел 23 апреля, сообщает "Российская газета".

Партию Миронов возглавлял в 2006-2011 годах, но в апреле 2011 года покинул этот пост, оставаясь при этом лидером эсеров, а затем, в октябре 2013 года, вновь стал председателем партии. Политик был выбран на безальтернативной основе.

Также на съезде члены партии выбрали новый состав президиума Центрального совета партии. Из президиума ушли Николай Левичев и новый уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, приостановившая членство в партии.

Но в президиуме партии произошло и пополнение. Туда вошли депутат Госдумы, руководитель отделения партии в Крыму Михаил Брячак и депутат Госдумы Елена Драпеко.