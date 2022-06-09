Сервис «Яндекс. Карты» решил убрать границы государств с карты мира

Сервис «Яндекс. Карты» принял решение убрать границы государств на обзорной карте мира, делая акцент на природных объектах. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — рассказали в пресс-службе компании.

Обновление затронет как веб-версию, так и мобильное приложение, и будет внедряться «постепенно».

«Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт», — отметили в компании.