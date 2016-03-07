Сеул пообещал беспощадно отвечать на провокации Северной Кореи

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В Министерстве обороны Южной Кореи отреагировали на заявление властей КНДР, которые пригрозили ответить ядерным ударом на возможные провокации во время ежегодных военных учений Вашингтона и Сеула, пишет "Газета.ru".

"Северная Корея должна немедленно покончить с дерзкими, губительными заявлениями и действиями", — заявил пресс-секретарь южнокорейского оборонного министерства на брифинге.

Он также добавил, что Сеул будет отвечать на провокации Пхеньяна "твердо и беспощадно".

Напомним, ранее КНДР пригрозила нанести превентивный ядерный удар по США и Южной Корее. Недовольство властей КНДР вызвали совместные военные учения стран, которые начинаются 7 марта и продлятся до 30 апреля. В них будут участвовать 300 тысяч южнокорейских и 15 тысяч американских военнослужащих. Их целью станет "предупреждение" в адрес КНДР.