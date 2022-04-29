Северная Корея «полным ходом» готовится к новым испытаниям ядерного оружия

Власти Северной Кореи планируют провести первые с 2017 года ядерные испытания. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, которое ссылается на информацию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, о подготовке военных КНДР к испытаниям говорят последние спутниковые снимки, которые были сделаны над ядерным полигоном в Пхунгери. На них можно увидеть, что на полигоне строят новые здания и перемещают стройматериалы, а рядом с площадкой появилось различное оборудование.

Согласно оценке экспертов центра, подготовка «идет полным ходом» — ее нынешние темпы позволяют предположить, что испытания могут пройти в период с мая по сентябрь этого года.

Напомним, что прошлые испытания КНДР провели 3 сентября 2017 года. Тогда власти заявили, что эксперты подорвали компактный термоядерный заряд, мощность которого составила от 70 до 100 килотонн. Подобную бомбу, по оценке экспертов, можно размещать на баллистических ракетах.