Северная Корея признала ДНР и ЛНР

Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику. Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — написал он.

По его словам, решение Северной Кореи послужит «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики».

«Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заявил Пушилин.

В посольстве КНДР в Москве агентству ТАСС подтвердили, что Пхеньян признал независимость ДНР, а также ЛНР.

Отметим, что КНДР стала пятой страной, признавшей ДНР и ЛНР. До нее это сделали Южная Осетия, Россия, Абхазия и Сирия.