Шаг вперед и два назад. Как Запад смягчает ограничения на фоне седьмого пакета санкций против России

На фоне утверждения Евросоюзом седьмого пакета антироссийских санкций, Запад все чаще дает понять, что не готов оборвать все связи с нашей страной. Появились даже сообщения, об отказе от некоторых рестрикций . В первую очередь тех, которые связаны с продукцией агропромышленного комплекса. По каким направлениям еще снимаются ограничения и почему ЕС продолжает пополнять «пакет с санкциями», разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Противоречивый пакет Европы

20 июля постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России. Как ожидается, седьмой пакет санкций будет опубликован в официальном журнале ЕС в ближайшее время.

В то же время зарубежные СМИ активно сообщали, что среди европейских государств больше нет единства насчет антироссийских ограничений. Напомним, что предыдущий, шестой пакет санкций Евросоюз долго не мог согласовать, поскольку ряд стран упорно не соглашались с предлагаемыми мерами.

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Статусные эксперты все чаще подвергают сомнению целесообразность санкций, которые оборачиваются против экономики континента и призывают от них отказаться. К экспертам стали присоединяться и политики. Так, депутат Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что попытки нанести урон экономике России привели к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе. «Поэтому я неоднократно призываю к отмене антироссийских санкций и возвращению к реальной политике, учитывающей, прежде всего, интересы Германии», — заявил политик.

15 июля в ходе саммита глав внешнеполитических ведомств стран ЕС спикер Европарламента Жозеп Боррель признал: многие лидеры государств континента считают введенные запреты ошибочными, поскольку от них гораздо больше пострадала экономика самой Европы. Впрочем, он также отметил, что для достижения эффекта от принятых мер «потребуется некоторое время».

Удобрения, лекарства и авторское право

При этом Запад пытается искать и использовать лазейки в «пакетах с санкциями», чтобы уменьшить негативное воздействие на свою экономику. Так, 14 июля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина Соединенных Штатов дало согласие на проведение транзакций с российской стороной, связанных с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

Какие санкции против РФ отменили США?



Американский минфин дал добро на торговлю с Россией продовольствием, посевными материалами, удобрениями, лекарствами, медицинским оборудованием. Министерство уведомило и об отсутствии ограничений в отношении бывшей дочерней «газпромовской» компании Gazprom Germania GMBG и «дочки» нашего «Альфа-банка» в Казахстане. Также санкции больше не касаются защиты интеллектуальной собственности, сделок по патентному и авторскому праву.



Еще 8 апреля 2022 года минфин выдал разрешение на поставку в РФ связанных с интернетом технологий, программного обеспечения и оборудования (процессоров, комплектующих). В частности, смягчение касается «оборудования, программного обеспечения и общей деятельности» для соцсетей, видеоконференций (Zoom и других), чатов, электронной почты, обмена фотографиями, поиска в сети, блогерской деятельности, регистрации доменов.



Штаты с самого начала не вводили санкции потребительские телекоммуникационные устройства — смартфоны и цифровые камеры.

А вот Еврокомиссия уже рекомендовала включить в седьмой пакет запрет на импорт российского золота, но воздержаться от рестрикций в отношении аграрной продукции. В ее пресс-релизе говорится, что «санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельхозпродукцией между третьими странами и Россией».

По словам экономиста, руководителя направления «Экономика и финансы» Института современного развития Никиты Масленникова, пойти на эти меры еврочиновников вынудила угроза продовольственного кризиса.

Цены на продовольствие подскочили еще во время ковидной пандемии из-за роста стоимости логистических услуг, — сообщил он amic.ru. — К тому же у европейских аграриев в нынешнем году могут возникнуть немалые сложности из-за слишком засушливого лета, что грозит снижением урожая.

Собеседник заметил, что ограничения на аграрную продукцию из РФ касались главным образом ее поставок в страны третьего мира. Если там случится голод — это может спровоцировать очередную волну беженцев в Европу с последующим ростом социально-экономической напряженности и всплеском криминальной активности. Такая перспектива, страны ЕС, понятно, совсем не радует.

Впрочем, как уточняет председатель правления Союза экспортеров зерна России Эдуард Зернин, официально экспорт российского зерна вроде бы и не был ограничен.

«В этот раз были выпущены конкретные пояснения для банковских структур, страховых и логистических компаний — ранее они опасались попасть под вторичные санкции и отказывались от обслуживания контрактов, в которых шла речь о поставках зерновых из России. Причем данная лицензия — уже вторая, но только более развернутая. Впрочем, сам факт ее выпуска и прилагающихся пояснений не снимает „неформальные“ сложности с перевозками продукции, однако предоставляет нашим предприятиям-экспортерам юридические инструменты для отстаивания своих прав», — рассказал он amic.ru.

Эксперт добавил, что российские поставщики продукции АПК надеются, что и другие страны, присоединившиеся к санкциям, также выпустят аналогичные разъяснения.

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Санкции навсегда?

Экономист Андрей Бунич убежден, что западные страны начали понимать, что санкционное давление на Россию не принесло желаемых результатов.

Поэтому они сейчас ищут формальные поводы, чтобы убрать ту часть рестрикций, что им невыгодна. И в ситуации с отменой барьеров для экспорта зерна данное желание наглядно проявилось, — заявил он amic.ru. — Там полагали, что первые санкции ввергнут нас в шок и заставят отступить, но этого не случилось. Более того, ограничения нанесли удары по их собственной экономике.

Кроме того, Евросоюз может разморозить часть ресурсов российских банков, чтобы облегчить транзакций в области глобальной торговли аграрной продукцией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа ЕС. По данным информагентства, под «разморозку» могут попасть средства таких банков как ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк «Россия» и Внешэкономбанк (ВЭБ). Также европейские чиновники собираются снять ряд ограничений для экспорта продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено в результате санкций. В проекте документа указывается, что ограничения на использование ресурсов будет снято, когда определится, что «эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения».

Депутат Госдумы, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман считает, что санкции против России были инициированы Соединенными Штатами с целью подорвать экономику Европы.

«Не секрет, что большая часть промышленности США была выведена в страны с дешевой рабочей силой, в то время как ЕС делал это не так активно, — напомнил он amic.ru. — И вот сейчас американцы воспользовались ситуацией на Украине, чтобы нанести новый удар по европейской промышленности и ослабить ЕС. Они довольно жестко давят на его руководство, вынуждая следовать санкциям, бьющим как раз по промышленному сектору. Это все укладывается в политику Вашингтона по подчинению Старого света».

Эксперт добавил, что Соединенным Штатам, конечно, невыгодно доводить ситуацию в Европе до критической, особенно, если она будет связана с нехваткой продуктов питания. Поэтому «вашингтонский обком» дал добро ЕС на снятие ограничений, связанных с поставкой продовольствия и удобрений из России, считает Вассерман. Он также уверен, что Европа сможет отказаться только от небольшого количества санкционных мер, потому что заокеанские партнеры не позволят ей зайти слишком далеко.

С ним солидарен и Андрей Бунич:

«Давление на Россию, конечно, продолжится, Просто в дальнейшем наши противники будут действовать более осмотрительно и больше вести позиционные, так сказать, действия, а не пытаться одолеть с наскока. Так что, нужно быть готовыми и не расслабляться».

А что в седьмом пакете санкций?

Запрет на золото из россии, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов.

Вместе с тем, как следует из из пресс-релиза Совета Европы, ЕС собирается вывести из-под ограничений поставки в Россию группы товаров и услуг для авиационной отрасли. При этом отмечается, что поставки товаров авиационной отрасли в Россию будут разрешены в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности ICAO — международной организации гражданской авиации.

Также ЕС разрешит сделки с сельскохозяйственной продукцией, по транспортировке нефти и закупке медицинского оборудования и лекарств из России в третьи страны, пишет Коммерсант.