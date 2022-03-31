Шольц заявил, что германия будет платить за газ фразой «хотим, можем и будем»

Германские предприятия «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро. На этом настоял канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы посмотрели договоры, оплата там производится в евро и долларах, я сказал Путину, что так оно и останется», — отметил Шольц.

По его словам, Германия, вероятно, в течение года избавится от зависимости от импорта нефти и угля из России, но не газа.