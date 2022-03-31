Шольц заявил, что германия будет платить за газ фразой «хотим, можем и будем»
Германия, вероятно, в течение года избавится от зависимости от импорта нефти и угля из России, но не газа
31 марта 2022, 21:26
Германские предприятия «хотят, могут и будут» платить за российский газ в евро. На этом настоял канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.
«Мы посмотрели договоры, оплата там производится в евро и долларах, я сказал Путину, что так оно и останется», — отметил Шольц.
По его словам, Германия, вероятно, в течение года избавится от зависимости от импорта нефти и угля из России, но не газа.
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