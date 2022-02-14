Шойгу доложил Путину об инциденте с подлодкой США у Курил

Во время учений на Тихоокеанском флоте в районе курильского острова Уруп обнаружили субмарину, предположительно, американскую. Как сообщает РИА Новости, об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину в ходе встречи.

“Лодка была выдворена из вод. Совершенно непонятная, необоснованная такая активность на востоке”, — сказал министр.

По его словам, операция заняла три часа. Глава ведомства уточнил, что подлодка зашла на территорию страны на достаточно большую глубину: более четырёх километров.

Напомним, накануне атомная субмарина ВМС США типа Virginia была обнаружена противолодочной авиацией и подлодкой Тихоокеанского флота в ходе плановых учений в районе Курил.