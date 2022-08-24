Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления на Украине

Замедление темпов наступления в ходе спецоперации по защите Донбасса является сознательным решением, обусловленным стремлением минимизировать возможные жертвы среди мирного населения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС в Ташкенте.

Шойгу подчеркнул, что РФ строго соблюдает нормы гуманитарного права и все удары наносятся высокоточным оружием исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, — добавил глава Минобороны РФ. — Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идём на это сознательно».

При этом он отметил, что на освобождённых территориях российские военнослужащие уже организовали системную работу по налаживанию мирной жизни.

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Напомним, что спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал её целями денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь населению Донбасса, которое страдало от действий киевского режима в течение последних восьми лет.