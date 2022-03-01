Шойгу обвинил Украину в использовании мирных людей как живого щита
По словам главы Минобороны, российская армия продолжит специальную военную операцию вплоть до достижения поставленных целей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с рядом заявлений касательно ситуации на Украине. В своём обращении он заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию вплоть до достижения поставленных целей, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в ходе боевых столкновений ВСУ использует мирных граждан как живой щит. Также Шойгу отметил, что защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача спецоперации.
«Российская армия не оккупирует украинскую территорию. Удары наносятся только по военным объектам», — добавил Шойгу.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.