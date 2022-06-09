Штаб ЕР обсудил вопросы доставки гуманитарных грузов жителям Донбасса

На первом заседание Штаба по гуманитарному сотрудничеству «Единой России» обсудили развитие миссии партии в Донбассе. В частности, вопросы работы таможенно-пропускных пунктов при доставке гуманитарной помощи, обеспечения больниц ЛДНР необходимыми лекарствами и оборудованием, взаимодействия с общественными организациями для налаживания мирной жизни. Об этом сообщил сайт партии «Единая Россия» er.ru.

Штаб партии возглавляет замсекретаря Генсовета ЕР Анна Кузнецова. Она отметила, что одно из основных направлений гуманитарной миссии «Единой России» — помощь в восстановлении инфраструктуры ЛДНР и освобождённых территорий. Партия уже направляет в Донбасс стройматериалы, а помогать в проведении строительных работ будет вместе с «Российскими студенческими отрядами».

«Ремонтировать разрушенные строения и расчищать завалы будут сформированные отряды добровольцев. Здесь мы очень рассчитываем на «Российские студенческие отряды», — сказала она.

Как сообщил руководитель движения, зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв, в Донбассе постоянно уже работают 500 добровольцев из студотрядов.

«Сегодня „Российские студенческие отряды“ готовы стать, в том числе, помощниками в строительном направлении на закреплённых территориях», — рассказал он.

Помимо этого, «Российские студенческие отряды» готовы провести дополнительную работу с медуниверситетами, чтобы задействовать в оказании помощи молодых врачей в качестве младшего медицинского персонала.

В организации работ по восстановлению соцобъектов и жилых домов также поможет «Молодая Гвардия Единой России». Волонтёры организации уже сейчас получают заявки на помощь в ремонте школ, сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Также «Единая Россия» окажет поддержку военным, задействованным в СВО, и их семьям. Это, в том числе, юридическое сопровождение и иные формы поддержки во всех сферах жизни, подчеркнула Анна Кузнецова.

Кроме того, Штаб планирует работать с общественными организациями для налаживания жизни в ЛДНР и на освобождённых территориях.

«Мы предлагаем сформировать реестр НКО, действующих в Донбассе и на освобождённых территориях, наладить их устойчивое взаимодействие с профильными общественными организациями в России. При Штабе будет сформирован реестр организаций, с которыми мы будем работать», — сказала Анна Кузнецова.

Чтобы оказать помощь как можно большему числу людей, «Единая Россия» откроет ещё один центр помощи — уже в Харьковской области. В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» уже открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи, сообщает сайт партии ER.RU.

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Алтайском крае Иван Гладких отметил, что бойцы студотрядов из Алтайского края пока не участвуют в восстановлении Донбасса, но готовы отправиться туда, а региональное отделение «Единой России» — оказать им необходимую помощь. К слову, совсем недавно в составе сводного отряда шестого десанта «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» в Донбассе побывал участник региональных проектов алтайского отделения молодогвардейцев, представитель общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Евгений Губанов.

«Мы начали в третий раз формировать гуманитарный груз для жителей Донбасса. Планируем вместе с МЧС отправить туда 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Начиная с марта региональное отделение партии при участии депутатов, предпринимателей, общественников и просто неравнодушных людей дважды отправляло в Донбасс десятки тонн продуктов, вместе с ними 100 килограммов семян овощей. А также две фуры с посылками для алтайских военнослужащих в рамках акции „Весточка из дома“. Мы будем продолжать эту работу до тех пор, пока в ней будет необходимость», — отметил Иван Гладких.

Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, «Единая Россия» помогает консолидировать людей, которые хотят оказывать помощь жителям освобождённых территорий.