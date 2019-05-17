Штаб Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Спикер штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "1+1" подтвердил, что Владимир Зеленский собирается распустить Верховную раду, сообщает газета "Известия".

Он уточнил, что перед этим политик намерен помочь им "напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше".

По его словам, прежде всего речь идет об изменениях в избирательном законодательстве.

Кроме того, планируется снять неприкосновенность с представителей различных ветвей власти: президента, депутатов и судей.