Шутка от Лаврова: ожидания от встречи Путина и Трампа - как прогноз погоды

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку сравнил ожидания от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа с прогнозом погоды, сообщает LIFE.

"А чего мы ждем от того, какая погода завтра будет в Москве?" - задал Лавров риторический вопрос журналистам.

Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля.

Также министр иностранных дел рассказал о формате беседы лидеров двух стран, отметив, что президенты России и США встретятся в формате, удобном для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что главы государств обязательно затронут в своем общении темы Сирии, Украины и мирового терроризма.