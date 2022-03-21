Швейцарская компания Weatherford International приостановила поставки в Россию на фоне санкций

Швейцарская компания Weatherford International, которая специализируется на сервисе в энергетическом секторе, приостановила поставки и инвестиционную деятельность в России. Об этом сообщает PR Newswire.

«После введения санкций 24 февраля 2022 года мы остановили поставки и немедленно заблокировали любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России», — заявили представители компании.

Отмечается, что на данный момент у фирмы не осталось активных проектов и партнёров в РФ.

Weatherford International представлена в энергетическом секторе России с 2009 года. У швейцарцев был заключён крупный контракт с нефтяной компанией «Роснефть» на бурение скважин.