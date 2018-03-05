Сибирские губернаторы выбрали главу Тувы своим "президентом"

Глава Тувы Шолбан Кара-оол стал президентом ассоциации "Сибирское соглашение". Об этом политик сделал запись у себя на странице "ВКонтакте". Глава Тувы сменил на этом посту главу Хакасии Виктора Зимина.

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"Честно скажу: был против, о чем высказался на заседании под руководством полпреда президента СФО. Потому что работы и проблем в родной республике невпроворот. Тем не менее решение принято, и мне придется с ним согласиться, искренне уважая волю товарищей и, безусловно, мнение Сергея Меняйло, который понимает специфику регионов СФО и к каждому из них подходит особо, создает равные возможности для нас, губернаторов", – написал глава Тувы.

Кара-олл хочет "привести" ассоциацию к новой форме, "превратить ее в площадку, где будут не только ставиться, но и реально решаться самые актуальные, жизненно важные вопросы нашей родной Сибири". "Благодарю за доверие и главное — за настрой двигаться вперед вместе, единой командой, единым организмом", — добавил глава Тувы.

"Сибирское соглашение" (МАСС) объединяет регионы Сибирского федерального округа. Исполком организации возглавляет Андрей Жуков. Сейчас дирекция МАСС разрабатывает комплексную программу развития Сибири.