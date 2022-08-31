Сила и энергия: «Новые люди» провели форум и обсудили будущее Барнаула

28 августа состоялся форум регионального отделения партии «Новые люди». «Барнаул — город будущего!» объединил более 100 сторонников партии, активных горожан и кандидатов на выборах в Барнаульскую городскую Думу VIII созыва. Специальным гостем стала депутат Государственной Думы от «Новых людей» Сардана Авксентьева.

После приветственного слова председателя регионального отделения в Алтайском крае партии Никиты Федюнина состоялась премьера документального фильма «Удивительные люди», снятого общественниками Алтайского края.

Фильм состоит из отдельных историй о том, как люди, горящие идеей и желанием творить добро, берут и делают что-то на благо города и его жителей.

«Такие истории вдохновляют, помогают чувствовать жизнь, верить в себя. Герои фильма — удивительные люди, которые готовы бескорыстно помогать другим. Они не уехали в другие города и страны, а остались здесь, в родном Барнауле, чтобы сделать его лучше», — отметил Никита Федюнин.

Фото: «Новые люди»

Поддержала его и секретарь регионального отделения партии в Алтайском крае Ксения Киреева:

«Мы с вами сделали уже очень многое, — идеи, ценности находят отклик в сердцах людей. Большое спасибо активу, кандидатам и сторонникам партии, нашим депутатам. Вместе мы можем сделать ещё больше».

Гость форума Сардана Авксентьева рассказала о том, что Барнаул её вдохновляет и даёт энергию.

«Это первый город, который я в прошлом году посетила в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Здесь я пообщалась с людьми, получила энергию и силу. Сейчас, спустя год, я стою перед вами в качестве депутата Госдумы, и в этом есть заслуга жителей Барнаула. Фильм для меня очень своевременен. Люди, которых мы увидели на экране, делом доказывают, что всё возможно. Если каждый десятый, каждый двадцатый будет делать то, что делают герои фильма, представляете, как преобразится наша страна?! Только наша собственная активность и вовлечённость может что-то изменить. Мы всегда говорим, что люди важнее. И это действительно так. Барнаул, я желаю тебе удачи, обновляйся!» — сказала она.

Фото: «Новые люди»

Изготовитель: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 4, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска: 31 августа 2022 г., тираж 1 экз. Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения без финансовых затрат.

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