Силовая заморозка. Признание республик Донбасса похоронит "Минск-2", но принесет мир

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Документы опубликованы на портале правовой информации. Также глава государства внёс в Госдуму на ратификацию проекты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Как и ожидалось, реакция в мире была довольно бурной — глава Белого дома Джо Байден, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявили о введении новых санкций против РФ, а президент Украины Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что границы “незалэжной” останутся прежними. Каковы бы ни были желания украинского руководителя, но вряд ли пограничные столбы останутся на прежних местах. В последствиях шагов российского руководства попытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Санкции не смертельны

Ещё 15 февраля российская Госдума приняла проект постановления о признании Россией республик Донбасса. Тогда руководители ДНР и ЛНР и обратились с соответствующим предложением к российскому лидеру. В ходе рейтингового голосования в парламенте подготовленный фракцией КПРФ проект постановления, предусматривающий обращение к главе государства с предложением признать Донецкую и Луганскую республики, набрал немного больше голосов, чем проект единороссов, которые предлагали провести дополнительные консультации с МИД. Как отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, “депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности”.

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Принятые указы главы российского государства были подписаны после внеочередного заседания Совбеза РФ, на котором обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. После этого Путин выступил с обращением к нации — трансляцию в прямом эфире смотрели 3,3 млн человек. МИД РФ было поручено установить с республиками дипломатические отношения, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территории.

Западные страны отреагировали на решение России вполне ожидаемо. Президент США Байден уже заявил о введении против Донецкой и Луганской республик санкций, запретив юридическим и физическим лицам инвестирование в их экономику. Британский премьер Борис Джонсон пообещал меры воздействия, которые “больно ударят по России”. Европейские страны, а также Турция, Япония и ряд других выступили с осуждением этого шага.

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Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров (считавший необходимым признать ДНР и ЛНР с размещением там воинского контингента, о чём и заявлял ранее в интервью amic.ru) считает, что бояться новых санкций нам не стоит.

“Эти меры воздействия — своего рода поводок, на котором Запад держит нашу страну. Не нужно бояться их — всё равно такого рода шаги будут предприняты рано или поздно. Поэтому там, где возможно разорвать экономическое взаимодействие, нужно это сделать сейчас, не дожидаясь, когда наши пресловутые “партнёры” сами это сделают с максимальным ущербом для нас”, — подчеркнул Михаил Александров.

“Минск” умер давно

Украинское руководство, а также Соединённые Штаты, конечно же, обвинили Россию в нарушении Минских соглашений (“Минск-2”). Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на экстренном заседании Совбеза ООН сказала, что Владимир Путин “разорвал в клочья” минские договорённости. “Мы ясно дали понять, что не верим, будто он на этом остановится”, — подчеркнула она, отметив, что история с “российским вторжением” на Украину не закончена.

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Однако заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин убеждён, что на самом деле минские договорённости были задушены ранее руководством США: “Года полтора назад российская сторона предлагала вариант договорной, дипломатической заморозки “Минска”, но Штаты на это не пошли. Тогда наша страна приняла решение “силовой заморозки” с признанием независимости, ведением российских войск на линию разграничения. Нечто подобное имело место в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году”.

“Может, это и худой мир, но за эти годы ни один абхаз, осетин, грузин и российский миротворец там не погиб”, — отметил Жарихин в беседе с корреспондентом amic.ru.

По мнению собеседника, подобный вариант доказал свою эффективность в событиях почти 14-летней давности и вполне может сыграть благотворную роль и сейчас. Ведь любой выстрел в сторону республик уже станет нападением на миротворцев РФ — вряд ли украинская сторона захочет так рисковать.

Что касается дальнейшего развития событий в Донбассе, то всё будет зависеть от планов и действий Кремля. Как считает Михаил Александров, следует вести дело к “интеграции всей территории Донецкой и Луганской областей — любыми средствами, включая силовые”.

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Экономика должна изменить вектор

Мировая экономика отреагировала на решение РФ вполне предсказуемо — ростом цен на энергоносители. Цена на нефть на лондонской бирже подскочила до 97,48 доллара за баррель. Подорожание объясняется именно ростом геополитической напряжённости. Таким образом, цена на нефть медленно, но верно возвращается к рубежам 2014 года — первого серьёзного обострения отношений России с западными странами, случившегося после украинского “Евромайдана”. При этом аналитики Bank of America уверяют, что к середине нынешнего года стоимость нефти может подрасти до 120 долларов. У некоторых экономистов даже появилась шутка, что “спонсором указа о признании республик Донбасса стал глава “Роснефти” Игорь Сечин”.

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Что касается экономической ситуации в ДНР и ЛНР, то она, как замечает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, пока не соответствует нормализации ситуации.

“Та модель, которая была выстроена ранее, не предполагает экономического роста — только использование активов, находящихся на территории республик, — заявил он amic.ru. — А в условиях продолжающегося конфликта расцвет или восстановление экономического потенциала крайне затруднительны, к тому же пока не просматриваются серьёзные инвесторы, способные вложить в предприятия ДНР и ЛНР значительные ресурсы”.

Михаил Александров убеждён, что нашему государству (и странам, которые следуют за ним) необходимо совершить экономический разворот.

”Нужно ориентироваться на восток — Иран, Китай, Индонезия, другие страны. Там большие рынки, эти государства уже сейчас демонстрируют высокие темпы экономического развития, и будут только наращивать темп. Не стоит цепляться за Европу и Запад, которые взяли курс на уничтожение русских как нации, что самым ярким образом и демонстрирует ситуация на Украине. Нужно перестать оглядываться на них и мы получим изменение внутренней ситуации и довольно бурное развитие собственной страны”, — заявил эксперт.