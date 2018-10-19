Силуанов рассказал о просроченных долгах зарубежных стран перед Россией

В начале 2018 года задолженность составляла 13 миллиардов долларов

19 октября 2018, 11:33

Министр финансов Антон Силуанов рассказал про просроченные долги иностранных государств и их компаний перед Россией, передает ТАСС.

Путин не увидел предпосылок для отмены антироссийских санкций

Путин не увидел предпосылок для отмены антироссийских санкций

По словам Силуанова, просроченная задолженность зарубежных стран перед страной выросла из-за введенных против нее санкций.

"Были определенные задержки в платежах организаций, это санкционные последствия", — отметил министр.

Ранее Счетная палата в своем заключении на проект федерального бюджета на будущую трехлетку сообщила, что просроченная задолженность иностранных государств перед Россией выросла на 3,5 миллиарда долларов (или 36,2%).

В начале 2018 года задолженность составляла 13 миллиардов долларов.

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