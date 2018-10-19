Силуанов рассказал о просроченных долгах зарубежных стран перед Россией

Министр финансов Антон Силуанов рассказал про просроченные долги иностранных государств и их компаний перед Россией, передает ТАСС.

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По словам Силуанова, просроченная задолженность зарубежных стран перед страной выросла из-за введенных против нее санкций.

"Были определенные задержки в платежах организаций, это санкционные последствия", — отметил министр.

Ранее Счетная палата в своем заключении на проект федерального бюджета на будущую трехлетку сообщила, что просроченная задолженность иностранных государств перед Россией выросла на 3,5 миллиарда долларов (или 36,2%).

В начале 2018 года задолженность составляла 13 миллиардов долларов.