Скончался экс-глава КГБ РСФСР Иваненко

В числе его наград — орден Красной Звезды

02 января 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: t.me/Hinshtein

Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко накануне умер на 76-м году жизни. Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат Госдумы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

«Генерал-майор Иваненко возглавил республиканский (ельцинский) КГБ сразу после его создания в мае 1991-го. Принимал активное участие в борьбе с ГКЧП, лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова. В ноябре-декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности: так недолго называлось Лубянское ведомство», — пишет Хинштейн.

По оценке парламентария, Иваненко делал всё возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить: «Мне он рассказывал, как осенью 1991-го едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнёрам вообще упразднить систему госбезопасности».

По мнению Хинштейна, этого Иваненко в итоге не простили. В январе 1992 года он был отправлен в отставку.