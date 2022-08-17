«Скорбим с Алтайским краем». Глава ДНР Пушилин выразил соболезнования по поводу гибели алтайского политика

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования по поводу гибели зампредседателя Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова.

Напомним, в июле Новиков отправился в ДНР с гуманитарной миссией и пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. Его родственники начали поиски мужчины через соцсети. 15 августа стало известно, что тело опознали. Прощание с Новиковым состоялось 17-го числа.

«Когда стало понятно, что не хватает рук добровольных помощников для спасения людей в воюющем Донбассе, откликнулись волонтёры из России. Они знали, что рискуют жизнями, но всё равно выбрали путь служения тем, кто не выжил бы без их поддержки. По зову сердца прибыл к нам и заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Александрович Новиков. Он не впервые принимал участие в гуманитарных миссиях. Его хорошо знали и уважали не только жители Алтайского края, но и Донбасса. Сегодня ему бы исполнилось 53. Его жизнь оборвал подлый обстрел со стороны украинских вооружённых формирований 10 июля. До последнего все надеялись, что он выжил, но — увы... Сегодня Евгения Новикова Алтай провожает в последний путь. Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье и близким Евгения Александровича Новикова, его коллегам и всем, кто его знал, кому он помогал. Светлая память», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Евгений Новиков родился 17 августа 1969 года в Барнауле. С 1987 по 1989 год служил в ВДВ, воевал в Афганистане. С 1990-го работал в системе МВД, начинал в оперативно-поисковом отделе угрозыска краевого ГУВД. Во время работы обучался на юрфаке АлтГУ. Позже защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции. В 1995 году в составе сводного отряда ГУВД Алтайского края воевал в Первой чеченской кампании. С 1998-го участвовал в ветеранском движении. Был председателем исполкома Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Член Общественной палаты Алтайского края четвёртого-шестого составов. Заместитель председателя Общественной палаты региона. Награждён правительственными орденами и медалями.