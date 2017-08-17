Скульптура Трампа, кормящего голубей твитами, появилась в Нью-Йорке

Скульптура, на которой Дональд Трамп кормит своими твитами голубей, появилась на скамейке в одном из скверов Манхэттена в Нью-Йорке, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Новости

Политика Сборник с твитами Трампа начали продавать в США

Автором памятника является Алекс Гордега. Именно он когда-то установил там же скульптуру "Писающего мопса". Памятник Трампу выполнен из глины и подобных материалов.

Между тем автор скульптуры говорит, что не хотел выразить поддержку или осуждение американского лидера.

"Меня просто восхищает сила его твитов. Это почти искусство, это сводит людей с ума", - сказал Гордега.

Пока неизвестно, сколько простоит творение.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что сборник твитов президента США Дональда Трампа начали продавать в американских магазинах во вторник, 15 августа.