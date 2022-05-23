Следком возбудил уголовное дело из-за повреждения буддийского культового сооружения на Алтае
Часть местных жителей из числа приверженцев «Ак-тян» обвинила буддистов в навязывании своей религии коренным жителям, а те в ответ обвинили ак-тянцев в нетерпимости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вандализм» из-за повреждения буддийского культового сооружения у села Боочи в Онгудайском районе. Как сообщают «Новости Горного Алтая», личность злоумышленников пока не установлена.
Из-за произошедшего в соцсетях разразилась «война» — часть местных жителей из числа приверженцев «Ак-тян» обвинили буддистов в навязывании своей религии коренным жителям Алтая. Буддисты, в свою очередь, упрекают ак-тяновцев в религиозной нетерпимости.
В свою очередь, готовность помочь в восстановлении убургана выразили глава российских буддистов Дамба Аюшеев и руководитель Объединения буддистов Тувы Камбы-лама Гелек Нацык-Доржу.