Следком возбудил уголовное дело из-за повреждения буддийского культового сооружения на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вандализм» из-за повреждения буддийского культового сооружения у села Боочи в Онгудайском районе. Как сообщают «Новости Горного Алтая», личность злоумышленников пока не установлена.

Из-за произошедшего в соцсетях разразилась «война» — часть местных жителей из числа приверженцев «Ак-тян» обвинили буддистов в навязывании своей религии коренным жителям Алтая. Буддисты, в свою очередь, упрекают ак-тяновцев в религиозной нетерпимости.

В свою очередь, готовность помочь в восстановлении убургана выразили глава российских буддистов Дамба Аюшеев и руководитель Объединения буддистов Тувы Камбы-лама Гелек Нацык-Доржу.