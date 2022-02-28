Следующие переговоры России и Украины пройдут на белорусско-польской границе

Следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

Напомним, вечером 28 февраля российская и украинская делегации завершили переговоры в Гомеле. Они вернутся в Москву и Киев для консультаций перед новым раундом переговоров.

Как заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, российская и украинская делегации сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения. Основной целью переговоров было прекращения огня на Украине.

Помимо Мединского, в переговорах от России также участвовали замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С украинской стороны были министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии “Слуга народа” Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.