Следующий раунд переговоров России и Украины состоится в ближайшие дни

Следующий раунд переговоров делегаций из России и Украины состоится 28-30 марта. Об этом в социальных сетях рассказал член украинской делегации Давид Арахамия.

По его словам, это решение было принято во время очередных переговоров по видеосвязи. Четвёртый раунд переговоров между сторонами состоится в Турции.

Детали будут предоставлены позже.

Представитель российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что переговоры пройдут 29-30 марта.

Отметим, что на предыдущих очных переговорах стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров. Продолжить диалог было решено в онлайн-формате.