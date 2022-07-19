Слуцкий рассказал о новых условиях РФ на переговорах с Украиной

Если переговоры с Украиной будут возобновлены, Россия выдвинет более жесткие условия, в том числе по их сути и времени исполнения. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

При этом председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что Киев не высказывает какой-либо готовности к возобновлению переговорного процесса.

«Сегодня условия с нашей стороны будут более жесткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жесткие по сути и по времени их исполнения. Подчеркиваю, что это в том случае, если переговорный процесс возобновится», — заявил Слуцкий.