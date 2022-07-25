СМИ: Борис Джонсон хочет вернуться на пост премьер-министра Великобритании в будущем

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется вернуться на этот пост в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

По информации источников британского издания, Джонсон думает, что приход к власти любого на его место «может стать катастрофой».

«И спустя несколько лет после поражения [консерваторов] на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот самый человек», — приводит газета слова источника.

По данным Times, помогавшие сместить Джонсона консерваторы столкнулись с критикой со стороны избирателей. Теперь они могут получить «аналогичное возмездие», проиграв на следующих парламентских выборах.

Напомним, о своём уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 7 июля.