СМИ: экс-министр спорта Алтайского края может стать представителем крупного фармпроизводителя

Экс-министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев может возглавить региональное представительство крупной российской фармацевтической компании «Фармстандарт». Об этом пишет «Толк» со ссылкой на источники.

Сам Перфильев говорить на эту тему отказался. При этом, напоминает издание, ранее он сообщал, что не собирается уезжать из региона.

Алексей Перфильев родился в 1976 году в Барнауле. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил АГМУ по направлению «Лечебное дело», также учился в интернатуре и аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию. Второе высшее получил в алтайском филиале РАНХиГС (2011−2013) по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Министром спорта Алтайского края Перфильев стал в 2018 году, этот пост он занимал до 19 апреля 2022-го.