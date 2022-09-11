СМИ: ЕС передумал вводить потолок цен на газ после ультиматума Путина

Представители ЕС передумали вводить потолок цен на газ после предупреждения Владимира Путина о прекращении поставок. Об этом написал обозреватель Том Рис для издания The Telegraph.

«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», — заявил автор статьи.

Он добавил, что министры попросили ЕК разработать план, который позволит снизить напряжённость на энергетическом рынке Европы.

По словам обозревателя, европейские страны находятся в состоянии острого кризиса из-за роста цен на энергоносители и их дефицита.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС не поддерживают установление лимита цен, если он касается исключительно российского газа.