СМИ: ЕС передумал вводить потолок цен на газ после ультиматума Путина
Министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряжённости на энергетических рынках
Представители ЕС передумали вводить потолок цен на газ после предупреждения Владимира Путина о прекращении поставок. Об этом написал обозреватель Том Рис для издания The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», — заявил автор статьи.
Он добавил, что министры попросили ЕК разработать план, который позволит снизить напряжённость на энергетическом рынке Европы.
По словам обозревателя, европейские страны находятся в состоянии острого кризиса из-за роста цен на энергоносители и их дефицита.
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС не поддерживают установление лимита цен, если он касается исключительно российского газа.