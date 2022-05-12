СМИ: глава алтайского реготделения «Яблока» может покинуть Россию из-за политических убеждений

Возглавлявший с 2002 года алтайское реготделение «Яблока» Александр Гончаренко может уехать из России, пишет «МК Барнаул» со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, причина такого решения якобы кроется в политических убеждениях председателя и в отсутствии политических перспектив партии.

«МК» уточняет, что в апреле Гончаренко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за его критики спецоперации на Украине. Политик при этом и ранее неоднократно осуждал действия российского руководства по ряду вопросов.

Куда именно может переехать Гончаренко, не уточняется, но, по данным некоторых СМИ, его дочь живёт в Великобритании. Как говорят инсайдеры, сейчас «яблочник» уже распродаёт своё имущество.

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