СМИ называют двух человек, которые могут возглавить штаб Путина

Предвыборный штаб президента России Владимира Путина могут возглавить глава администрации Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

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В Кремле рассказали, что пока штаб не создан, соответственно, нет информации, кто его будет возглавлять. Однако фамилии Вайно и Кириенко были произнесены сразу двумя источниками издания.

Между тем сам Кириенко ранее говорил корреспонденту РИА "Новости" о том, что пока не знает, кто возглавит предвыборный штаб действующего президента. Также никаких фамилий не называл и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, на этой неделе в Нижнем Новгороде Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента России. Выборы пройдут в марте следующего года.