СМИ: Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в марте

Президент России Владимир Путин в марте обратится с посланием к Федеральному собранию. Об этом сообщают “Ведомости“ со ссылкой на два осведомлённых источника.

Собеседник портала отметил, что на подготовку к проведению влияет ситуация с распространением коронавируса, которая остаётся тяжёлой. В данный момент идёт работа над темами, которые Владимир Путин освятит в послании.

Сотрудник одного из федеральных каналов рассказал журналистам, что, по предварительным данным, послание может состояться 1 или 3 марта. Путин должен обратиться к Федеральному собранию до того, как президент США Джо Байден выступит перед конгрессом.

Источники утверждают, что связывать послание Путина с внешнеполитическими событиями не стоит.