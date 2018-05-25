СМИ: Россия к 2027 году не будет способна воевать из-за санкций

К 2027 году Россия будет не способна воевать с сильными противниками из-за деградации военной промышленности в условиях санкций, пишет "Лента.ру" со ссылкой на американский журнал The National Interest.

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Общество Российский истребитель Су-57 сравнили с китайским J-20

"Учитывая существующие экономические ограничения и стремление руководства избегать расходов на чрезмерное наращивание вооруженных сил, об оборонно-промышленном производстве в масштабе, соразмерном гонке вооружений, просто не может быть и речи", - говорится в материале.

Как заявляют исследователи, в условиях санкций российская оборонная промышленность будет не в состоянии вести необходимые исследования и проводить модернизацию производственных мощностей.

В итоге, по мнению авторов журнала, армия вместо новейших образцов техники будет получать лишь устаревшие, прошедшие глубокую модернизацию.

К примеру, вместо массовых поставок Т-14 "Армата" армия России может получить Т-90, а вместо обещанного истребителя пятого поколения Су-57 летчики получат устаревающий Су-27.

Подчеркивается, что это позволит России обеспечить защиту границ, но не более того.