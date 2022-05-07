СМИ сообщают о выходе с «Азовстали» группы украинских военных с белым флагом

Командир батальона «Восток» МВД Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» с белым флагом вышла группа украинских военных. Сообщение, которое он оставил в своем телеграм-канале, распространили федеральные СМИ.

Ходаковский в своем заявлении отметил, что на встречу украинским военным выдвинулись российские военные. Он добавил, что это «первый личный контакт за всё время блокады Мариуполя».

Отметим, что Минобороны РФ на данный момент не давало своих комментариев по заявлению Александр Ходаковского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что спецоперация затянулась.

По словам Пескова, она проходит по плану.