СМИ сообщили о планах руководства Госдумы реформировать аппарат

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Руководство Государственной думы запускает реформу трех управлений аппарата. Об этом пишет в понедельник, 6 марта, газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к руководству нижней палаты.

Газета отмечает, что начало реформы подтвердил спикер ГД Вячеслав Володин. Изменения коснутся аналитического, экономического управлений, а также управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Кроме этого, в руководстве Госдумы надеются, что правительство внесет в свой регламент поправки, которые усиливают взаимодействие парламента и кабмина в законотворческом процессе. Так, предлагается изменить процедуру проведения оценки регулирующего воздействия (во время этой процедуры оцениваются социально-экономические последствия документа – ред.) законопроектов депутатов. В парламенте хотят, чтобы правительство РФ обязательно проводило оценку регулирующего воздействия законопроектов. В данный же момент кабмин сам определяет возможность проведения такой оценки, подчеркивает издание.

В аппарате правительства газете не стали комментировать возможные поправки в регламент, заявив, что сейчас руководствуются действующими нормами. По информации издания, переговоры с правительством по поводу поправок в регламент кабмина могут завершиться в текущем месяце. Параллельно зеркальные поправки должны появиться и в регламенте нижней палаты.