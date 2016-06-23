СМИ сообщили о "торможении" продления Францией антироссийских санкций

Фото: kartinki24.ru

Европейский союз откладывает продление антироссийских санкций из-за Франции, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Председательствующие в Евросоюзе Нидерланды настаивали, чтобы Совет ЕС окончательно утвердил решение о продлении ограничительных мер против России 24 июня, но рассмотрение вопроса перенесли, передает РИА Новости.

"Этот вопрос не внесен в повестку дня, ведь неизвестно, успеет ли правительство Франции согласовать это решение со своим парламентом", — цитирует агентство источник.

Новости

Экономика Глава администрации президента призвал не снимать антироссийские санкции

Отмечается, что все послы стран Евросоюза одобрили продление ограничительных мер против РФ, однако Франция, Великобритания и Швеция прибегли к процедуре "парламентского резерва", которая подразумевает согласование с национальными парламентами.

Читайте также: ЕС продлил санкции в отношении Крыма еще на год

По данным источников агентства, для Стокгольма и Лондона эта процедура является формальной и завершится к концу недели. При этом Евросоюз должен до конца июля юридически оформить продление санкций.

Постпреды стран ЕС во вторник, 21 июня, согласились продлить антироссийские санкции еще на полгода, до конца января 2017 года. Агентство напоминает, что за смягчение или отмену ограничительных мер были готовы выступить пять стран Евросоюза: Кипр, Венгрия, Греция, Италия и Словакия. Действие текущих санкций истекает 31 июля.