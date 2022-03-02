СМИ: состояние Жириновского остается стабильно тяжелым

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который попал в больницу с «омикроном», до сих пор находится на ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, политику подают кислород в небольших количествах, так как он может дышать сам. Уточняется, что Жириновский находится в сознании.

Напомним, в больнице Жириновский находится уже месяц — его госпитализировали в московскую ЦКБ ещё 2 февраля, однако о заболевании стало известно позднее, 9 февраля. Ранее политик заявлял, что сделал восемь прививок от коронавируса.

В партии неоднократно говорили, что политик идёт на поправку, а сообщения о его смерти или ухудшении состояния — лишь слухи.