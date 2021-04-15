СМИ: США намерены выдворить 10 российских дипломатов и ввести новые санкции

США могут выслать десять российских дипломатов, а также ввести новые санкции против 12 россиян и 20 российских организаций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным источников агентства, среди граждан, против которых американские власти намереваются ввести санкции, есть представители российского правительства и спецслужб. Имена не уточняются.

Ожидается, что Вашингтон объявит об этих мерах уже 15 апреля. Причиной такого решения являются приписываемые России кибератаки и вмешательство в выборы.

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Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин пообщались по телефону. Одной из тем для разговора стали хакеры и вмешательство в выборы. Американский лидер заявил, что США "будут действовать твёрдо, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы".

В конце марта Джон Байден также заявлял, что считает Владимира Путина "убийцей" и человеком, "ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин, комментируя эти слова, пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Кроме того, в феврале Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте заявил, что Америка заставит Россию за всё "заплатить". По словам главы государства, дни агрессивных действий со стороны РФ – вмешательства в выборы и кибератак – для Америки прошли.