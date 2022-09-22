СМИ: Украина в рамках обмена пленными передала России Виктора Медведчука

РФ и Украина провели обмен пленными, пишет РБК со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу».

Так, России выдали 50 военнопленных, в том числе украинского оппозиционера Виктора Медведчука, а Украине — 215, среди них есть бойцы и несколько командиров батальона «Азов» (запрещённая в России террористическая организация).

Российские власти обмен пока не прокомментировали. В то же время, как пишет «Ъ», эти сведения уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире телемарафона.

Виктор Медведчук — депутат Верховной рады, глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он называл себя кумом Владимира Путина. В апреле был задержан СБУ, его обвинили в госизмене и других преступлениях.