СМИ: украинские военные пытались прорваться в районе Дебальцево
ВСУ "пытались пойти на прорыв" в течение часа утром во вторник. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
10 ноября 2015, 14:50
К 10 ноября власти ДНР намеревались завершить отвод от линии соприкосновения артиллерийских систем калибром менее 100 мм и минометов. Об этом они заявили несколько недель назад. Но именно в этот день произошли новые масштабные столкновения с украинскими военными.
Утром во вторник вооруженные силы Украины "пытались пойти на прорыв" в районе донецкого Дебальцево, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на мэра города Алексея Грановского. Действовали силовики около часа. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
В то же время, добавляет РИА "Новости", Генштаб Украины опровергает эти сообщения. По словам его официального представителя Владислава Селезнева, данная информация не соответствует действительности.
Утром во вторник вооруженные силы Украины "пытались пойти на прорыв" в районе донецкого Дебальцево, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на мэра города Алексея Грановского. Действовали силовики около часа. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
В то же время, добавляет РИА "Новости", Генштаб Украины опровергает эти сообщения. По словам его официального представителя Владислава Селезнева, данная информация не соответствует действительности.
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